Una solitaria anotación del recién incorporado jugador Angel Lezama, que volvió al elenco negriazul, a los cinco minutos de la segunda parte, abrió el camino a la victoria de Mineros de Guayana, sobre el Dynamo Puerto La Cruz, con lo que el cuadro negriazul, se acercó aún más a los puestos de clasificación de la Liga FUTVE 2.

El equipo guayanés subió a 25 puntos en la tabla, a uno del Bolívar Sport Club que ocupa el cuarto puesto y a dos del propio Dynamo Puerto La Cruz que es el tercero en discordia.

La anotación llegó tras una jugada por el centro de cancha, que encontró bien ubicado a Lezama quien se perfiló por la izquierda para patear cruzado, rastrero pegado al palo de ese mismo sector, y decretar el tanto que a la postre volvió a Mineros de Guayana, a la senda del triunfo.

Transcurrieron los primeros 45 minutos con alternabilidad en la cancha, con los locales dirigidos por el técnico Elvis Martínez mostrando en su terreno a nuevas incorporaciones en la plantilla, entre ellas el propio Ángel Lezama que saludó el regreso a las filas del cuadro negriazul, con el gol de la victoria guayanesa.

En el grupo de entrada por Mineros, iniciaron el colombiano Luis Díaz, y los criollos Angel Lezama ya mencionado y Jeremi Machado, intentando catapultar el ataque de los dueños de casa, con lo que llegaron al descanso.

Mencionar que en los actos protocolares, se guardó un minuto de silencio en memoria del señor José Manuel Charris, más conocido como ‘El Cotufero’ de las eternas tardes y noches del estadio CTE Cachamay.

Para la segunda parte, hubo dos intentonas de gol, una de ellas, dio sus frutos. La visita estrelló un balón en el poste izquierdo del portero Morales, mientras que a los 5 minutos, llegó el citado tanto de Lezama que dio mucha alegría a la afición presente en el coso de Castillito.

Mineros tras la victoria parcial, comenzó a mover sus fichas, e hizo debutar a los también colombianos Richard Maturana –extremo- y el central Alexander Amut, con lo que la nómina del cuadro del que es propietario, Bob Kelly Abreu, mostró sus nuevas incorporaciones que buscarán en estos nueve encuentros que le quedan, con el arsenal suficiente para lograr la clasificación a los cuartos de final del certamen.

Atención, el ingreso del colombiano Richard Maturana, quien mostró velocidad y ganas, pero que a los 72 minutos, tuvo que salir lesionado, aparentemente por una lesión de aductores que se confirmará en la semana.

Al término del compromiso, un saludo especial del grupo de jugadores a los integrantes de la barra minerista, y luego al público de la Tribuna central que aguardó por ellos, para estallar en una salva de aplausos, que tenía rato la tropa minerista, no escuchaba.

Pasada la página se vendrá el próximo partido de local, el próximo sábado cuando a partir de las 4 de la tarde, los de Elvis Martínez recibirán al Aragua FC, uno de los principales rivales en la lucha por la clasificación del elenco guayanés.