El próximo domingo 1 de marzo, a las 3:00 de la tarde, Bolívar Sports Club iniciará oficialmente su andadura en la temporada 2026 de la Liga FUTVE2 en el Decanato de la UDO, donde recibirán a Mineros de Guayana en una nueva edición del derbi regional, marcando la primera jornada del Grupo Centro Oriental.

Tras un balance de la campaña anterior, la directiva y el cuerpo técnico han apostado por una metamorfosis estratégica. Desde el pasado 5 de enero, el equipo inició una pretemporada de alta intensidad con un objetivo innegociable de conseguir el ascenso a la máxima categoría.

La meta para este 2026 es trascender la simple participación para convertirse en protagonistas absolutos del torneo.

Experiencia, jerarquía y sangre nueva

El club ha diseñado una nómina equilibrada que combina la continuidad de su columna vertebral con el regreso de referentes históricos y la llegada de refuerzos de peso.

Jugadores como Yonser Parra, Rafael Quiñones, Alexis Rodríguez, Jhovany González, Enjokanadu Torrealba, Trino Gamboa y Jorge Jiménez darán continuidad al proceso del 2025.

Por su parte, la identidad del club se ve reforzada con el retorno de figuras emblemáticas como Alberto Cabello, Romer Rojas y Breiner Urbina, quienes asumirán la capitanía.

A ellos se suman nombres conocidos de la casa como José Toussaint, Anderson Domínguez y Leonel Marín.

Entre las incorporaciones destacan el colombiano Alexander Rivas y jugadores de amplia trayectoria en el circuito nacional como Willians Arismendi, Giovanni Dolguetta, Willians Tortolero y Starling Yendis, entre otros.

Bolívar SC integrará a un nutrido grupo de jóvenes promesas provenientes de sus categorías inferiores. Talentos como Brian Simonovis, Alexis Gutiérrez y Xander Durán, entre otros, buscarán hacerse un hueco en el primer equipo, aportando frescura y dinamismo al esquema táctico.