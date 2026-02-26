El exproductor de cine Harvey Weinstein ha dado un giro estratégico a su defensa de cara al tercer juicio por agresión sexual y violación que enfrentará en Nueva York a partir de marzo. Para este proceso, ha contratado a los renombrados abogados Marc Agnifilo, Jacob Kaplan y Teny Geragos, del bufete Agnifilo Intrater.

Un equipo experto en casos de alto perfil

La incorporación de estos abogados sitúa a Weinstein bajo la representación de algunos de los penalistas más mediáticos de la actualidad, como Marc Agnifilo y Jacob Kaplan, quienes lideran la defensa de Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Agnifilo junto a Teny Geragos representaron recientemente a Sean «Diddy» Combs en su caso por tráfico sexual y crimen organizado.

El veterano abogado cuenta con una lista de clientes polémicos que incluye a Keith Raniere (líder de NXIVM), el exdirector del FMI Dominique Strauss-Kahn y el polémico empresario Martin Shkreli.

Continuidad en las apelaciones

Pese al cambio para el nuevo juicio, el bufete Aidala Bertuna & Kamins, que ha defendido a Weinstein desde 2020, no se apartará del todo. Esta firma se centrará en la apelación de la condena impuesta en 2025 y en los asuntos civiles pendientes.

«Nuestro trabajo no termina aquí. Apoyamos plenamente al nuevo equipo para garantizar una estrategia legal coordinada e integral», afirmó el abogado Arthur Aidala a The Hollywood Reporter, reiterando su confianza en que las condenas recientes revocadas por «graves errores» procesales.

La audiencia prevista para hoy, destinada a ultimar los detalles del juicio por la agresión sexual a la actriz Jessica Mann, pospuesta para la próxima semana.

Cabe recordar que, en 2024, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena original de 2020 (de 23 años de cárcel) debido a fallos en el proceso judicial. Aquel veredicto inicial fue el hito que consolidó el movimiento #MeToo a nivel global.