Este domingo 1 de marzo, el Estadio Decanato UDO será el escenario de un estreno con alto voltaje regional, donde Bolívar SC y Mineros de Guayana se verán las caras en la jornada 1 de la Liga FUTVE 2, compromiso que marca el inicio de una temporada de redención para ambas escuadras del estado.

La ‘Furia Celeste’ llega a este debut con los deberes hechos. Tras una pretemporada robusta y una agenda cargada de partidos amistosos, los locales buscan capitalizar su ritmo competitivo.

Mientras que el ‘negriazul’ aterriza en la capital histórica en medio de un proceso de reestructuración y tras superar semanas de incertidumbre administrativa, apostando todo a la mística de su escudo y al talento de su cantera.

Edward Leonet al mando de Mineros

No obstante, uno de los condimentos más picantes del encuentro estará en los banquillos.

Edward Leonet, el estratega que llevó a Bolívar SC a sus cotas más altas de rendimiento, se sentará esta vez en la acera de enfrente para dirigir a Mineros.

Su conocimiento profundo de la plaza y de varios jugadores locales será la principal arma estratégica de la visita.

Estadística a favor del negriazul

Por su parte, la historia reciente inclina la balanza hacia el equipo guayanés con seis enfrentamientos totales, de los cuales Mineros ganó tres y Bolívar 2, registrando dos empates.

Por su parte, en cuanto a los goles, Mineros domina con 10 tantos frente a los 3 de la Furia Celeste.

La transmisión del encuentro será a través de la plataforma FIFA+.