Billboard otorgará el Icon Award a la mexicana Thalia durante la gala Billboard Women in Music. Este premio reconoce sus más de 30 años de carrera y su papel en el desarrollo de la cultura pop latina a nivel internacional.

Este evento anual, bajo el sello de la publicación Billboard, tiene como objetivo principal visibilizar la trayectoria y el éxito de las figuras femeninas más relevantes del año.

El evento tendrá lugar el 29 de abril de 2026 en el icónico Hollywood Palladium de Los Ángeles. La conducción de la gala estará a cargo de Keke Palmer, quien asumirá el papel principal como maestra de ceremonias.