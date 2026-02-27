Ricardo Montaner inició el pasado sábado 21 de febrero en Buenos Aires su gira “El Último Regreso World Tour 2026”, que le llevará por diversos países de América y Europa y que, según contó el cantante y compositor venezolano en declaraciones a EFE, es su retorno a los escenarios que vive con un “vértigo” que no sentía hace años.

Continúa el show este 27 de febrero en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, representando la tercera fecha (y el tercer «sold out» consecutivo) en este recinto, como parte del inicio de su gira mundial «El Último Regreso Tour».

Su “tour” continuará en las ciudades argentinas de Rosario y Córdoba, para luego cantar en Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay y Estados Unidos, cerrando en septiembre la etapa americana de la gira con un concierto en República Dominicana.

La gira pasará luego por varias ciudades de España, Francia e Italia, entre otras de Europa.

Con una trayectoria de más de 40 años, 25 álbumes de estudio, varias recopilaciones y una extensa lista de éxitos que han marcado a diversas generaciones, Montaner había anunciado en noviembre de 2023 su alejamiento temporal de los escenarios.

“Me fui de manera pública. Necesitaba alejarme un poco. Para colmo, acabábamos de hacer un ‘reality’ (‘Los Montaner’, 2022) con la familia, que también nos dio una hiperexposición, y necesitaba como el sosiego de estar desde otro plano, desde otro ángulo, ver la vida diferente”, cuenta el artista.

“Por otro lado, necesitaba concentrarme para grabar. Eso no paré de hacerlo en esta ausencia de dos años. Grabé seis álbumes, que he ido editando paulatinamente”, señaló Montaner.

Pero Montaner sintió que “ya era hora de volver” y reencontrarse con su público, algo que le llena de expectativas.