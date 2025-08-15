La natación se encendió con el récord nacional conseguido por Juan Asuaje en los 400 metros libres en la primera jornada de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, donde el estado Miranda fue la delegación con mejor participación al lograr 4 medallas de oro en las seis finales realizadas.

El mirandino Asuaje fue el gran vencedor al nadar las ocho piscinas con tiempo de 4:13.31, superando a su compañero de selección Diego Mújica y a Cristian Mogollón del estado Bolívar quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

«Me siento muy feliz porque todo el esfuerzo que hice con mi entrenador vimos que salió bien, estoy muy alegre por lo que hice, para esto hay que tener mucha disciplina, levantarte temprano, comer bien y dar lo mejor en todos tus entrenamientos», aseguró el campeón de la especialidad.

Por su parte, la caraqueña Gabriela Contreras fue la ganadora de esta misma prueba en el apartado femenino al registrar 4:36.46, seguida de Camelia Chegin (Miranda)) y Andrea Moreno (Caracas), quienes completaron el podio.

Enorme responsabilidad

En la tercera final de la jornada, Emiliana Sthory (Miranda) marcó con autoridad un tiempo 35.50 segundos, en los 50 metros pecho, escoltada por Victoria Lanz de Caracas y Sofía Torrealba de Carabobo.

«Fue un sacrificio bastante importante, una responsabilidad enorme para lograr esto que se lo agradezco a mis padres y entrenadores, y a todo mi equipo, ahora voy por los 50, 100 metros libres y 100 metros pecho, además de los relevos» indicó Sthory.

En el apartado masculino, Angelo D’avanzo (Barinas) conquistó el primer lugar con un impresionante 32.93, seguido muy de cerca por Nicolás D’Agosto (Miranda) y Xavier Osorio (Caracas).

La penúltima prueba del día fueron los 100 metros espalda. La mirandina Fabianna Rivero tocó primero la pared y detuvo su tiempo en 1:10.64, para esperar a su coterránea, Camelia Chegin y a la caraqueña Alexandra Jauregui y así conformar los tres primeros lugares.

Finalmente, los 100 metros espalda masculino los dominó Maurizio Mangano quien aportó la cuarta presea dorada para miranda con 1:02.74, seguido por Juan Montañez de Bolívar y el capitalino Diego Barajas.