Adelantándose un día al nuevo cumpleaños de vida, el extremo Oscar Hernández aprovechó un balón sobrado por el corredor de la derecha, que llegó al otro costado de la cancha, para ganar una “carrera” con el portero Carlos “Gallina” Rondón, tomarse todo el tiempo para perfilarse de zurda y ante la llegada de un contrario, y anotar con tiro elevado al centro del marco del Guayanés FC, el gol de la victoria de su equipo, Venalum FC. Simple: ¡Cumpleañoooossss feeeeliiizzz!, al que arriba este 14 de agosto.

Fue el epílogo de un duro encuentro entre dos rivales que son históricos y que plantaron cara en la empantanada cancha Alexis Zamora de la Iglesia Virgen del Valle del sector Castillito de la Parroquia Cachamay, y que terminó 1-2 a favor del elenco visitante.

Venalum FC de la mano de José Mercie Arzolay, se trabó como visitante en un encuentro de grandes alternativas, donde su portero José Luis Rodríguez fue protagonista de altos ribetes en el desafío, ante los pupilos del “profe” Rafael Maza que apostó a su rápido tándem de jugadores por los costados, en especial Orlando “Lalo” Lugo quien abrió la cuenta en la pizarra al aprovechar la floja cobertura por sector izquierdo de los del aluminio, para apenas llegar a tocar adentro para el 1-0 del partido.

Para la segunda parte, los foráneos buscaron encimar el marco contrario, con varios cambios realizados buscando calibrar las acciones y por lo menos empatar las mismas.

Y así llegó el nuevo gol del líder anotador del equipo del aluminio, Wilfredo Salazar quien aprovechó una sesión de pase de Luis “Ojitos” como le conocen, para empalmar un disparo cruzado de pierna derecha y emparejar las acciones del compromiso.

Y de ahí en adelante, la lucha fue de parte y parte, luchada a brazo partido, sobre todo el rédito que significaba ganar el compromiso por lo complicado que se ponían las cosas, en la tabla de posiciones de cara al hexagonal final.

A pocos minutos de culminado del partido, llegó la acción del cumpleañero de hoy 14 de agosto, Oscar Hernández, que trajo la felicidad para los también dirigidos por Reinaldo Vidud, ese tándem que ha subido al cuadro al cuarto lugar de la tabla de clasificación, en la que ya acumula 15 puntos, por cierto, los mismos que posee la tropa del Centro Portugués, ésta ubicado en el tercer peldaño con las mismas 15 unidades.

Así se jugará la próxima fecha

Sábado 16-08-25

AVM vs CPVG 8:00 am en Fundación Lala

GUAYANES vs ITALO 8:00 am en el Centro Italo

LOS OLIVOS vs VENALUM 10:00 am en Los Olivos

INGENIEROS vs UNEXPO 2:00 pm en Los Olivos