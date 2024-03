La corresponsalía de Nueva Prensa Digital Ciudad Bolívar se trasladó a algunas paradas de la ciudad capitalina, para conocer si los habitantes participaran en las venideras elecciones presidenciales 2024.

De los más de 30 ciudadanos entrevistados, más de veinte aseguraron ir a ejercer el derecho al sufragio, mientras que muy pocos no respondieron o dijeron que no iban a votar.

De igual manera fueron abordados algunos jóvenes con apenas 18 años, «aún no me he inscrito, tan pronto pueda iré, porque sí voy a votar», expresó Andrés Sánchez.

Elecciones presidenciales 2024 el 28J

No todas las personas abordadas conocían la fecha electoral. Luego de una serie de solicitudes, reuniones y encuentros, finalmente el CNE anunció la fecha para la próxima elección presidencial, que será el domingo 28 de julio.

De inmediato las redes sociales, medios digitales, grupos de Telegram, WhatsApp, se activaron con diferentes opiniones.

El presidente del CNE Elvis Amoroso, hizo la convocatoria: 5 de marzo. A juicio de algunos de los transeúntes: «es una fecha alusiva a la siembra del comandante y en honor a eso, realizan esta buena nueva, ya tenemos fechas, ahora a trabajar para ganar”, dijo Eduardo Gámez, líder de La Sabanita.

Amoroso divulgó que la jornada especial de Registro Electoral: 18 de marzo al 16 de abril.

Algunos de los entrevistados titubearon en responder sí cumplirán con el derecho de ejercer el sufragio, al tiempo que aseguraron no conocer la fecha asignada.

Fechas claves la jornada electoral

El poder electoral también notificó que el corte del registro electoral preliminar, será el 16 de abril, la presentación de postulación desde el 21 al 25 de marzo, la selección de organismos subalternos se llevará a cabo el 20 de marzo.

Como es tradición del ente rector electoral, publicar el cronograma para todo el proceso, antes, durante y después. Del 4 al 25 de julio, se llevará a cabo la campaña electoral.