La Bolsa de Londres finalizó su primera jornada del año 2026 con una subida del 0,20 %, tras superar brevemente a primera hora del día la barrera psicológica de los 10.000 puntos, aunque luego perdió impulso.

Pese a todo, el índice principal, el FTSE creció 19,76 puntos hasta cerrar en 9.951,14 , lo que sigue constituyendo un récord histórico, que se suma a los varios registrados en el año anterior y que muestra la buena salud del parqué londinense.

Tan es así que la ministra de Economía, Rachel Reeves, escribió eufórica en su cuenta de la red X: «La superación de los 10.000 puntos por el FTSE por vez primera es un voto de confianza en la economía británica y un comienzo potente de este 2026».

El año pasado, el parqué londinense encadenó varios récords históricos y terminó ese periodo con una espectacular subida del 21,5 %, su mayor aumento anual desde el año 2009 y superior incluso al de Wall Street.

Los sectores que más contribuyeron al ‘rally’ alcista del año pasado son aquellos que dominan el parqué londinense, como el minero -con récords del oro, la plata y el cobre-, el bancario y el de material de defensa y seguridad, mientras que el tecnológico es casi residual frente a su importancia en Wall Street.

Alza en Londres: cauto

En todo caso, el análisis de este momento alcista en Londres se ha matizado: citado por el Financial Times, Florial Ielpo, de Lombard Odier, se muestra cauto.

«Los inversores están rotando desde las (acciones) tecnológicas encarecidas en EEUU, no es que estén comprando acciones británicas porque de pronto aman este crecimiento británico», señala.

Entre las empresas que mejor comportamiento tuvieron hoy lunes están la automotriz Rolls Royce (4,09 %), la firma de moda Burberry’s (3,74 %) y la minera Metleen (3,73 %); en el lado contrario, pierden terreno Intercontinental Hotels (con un descenso brutal de -98 %), la minera Endeavour (-5,73 %) yy Coca-Cola Europacific (-4,09 %).