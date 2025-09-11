El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Caída del «mito» de la extrema derecha

Durante años, Jair Bolsonaro fue venerado como el «mito» de la extrema derecha brasileña, idolatrado por sus seguidores como el presidente que dio rienda suelta a los intereses de los sectores más conservadores de Brasil. Hoy ese mito se derrumba tras ser condenado a 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado.

Capitán del Ejército y nostálgico de la dictadura, Bolsonaro franqueó el paso a los militares a los pasillos del palacio de Planalto durante sus cuatro años de gobierno (2019-2022).

Pero esos mismos generales no se dejaron arrastrar a la aventura golpista con la que Bolsonaro pretendía retener el poder tras su derrota en las elecciones de 2022. Por ello, a los 70 años se enfrenta a la perspectiva de pasar el resto de sus días en la cárcel o en prisión domiciliaria.

Hijo de Bolsonaro afirma que no aceptarán la sentencia

El senador Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, se manifestó indignado por el reciente fallo de la Primera Sala de la Corte Suprema y adelantó que «no aceptarán» la condena y que lucharán «hasta el fin».

A puertas de la residencia del ex jefe de Estado, Flávio conversó con periodistas y defendió que su padre, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, «jamás tomó decisiones por fuera de la Constitución».

Además, según él, la «felicidad» de los jueces al emitir su voto a favor de la condena delata que este juicio «fue todo menos justo».

Tras el fallo, tanto Flávio como su hermano, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, iniciaron una campaña en redes sociales para denunciar una persecución judicial y un supuesto intento de asesinar a su padre.

«Suprema persecución, quieren matar a Bolsonaro», escribieron en sus redes sociales casi al unísono ambos hijos del líder de la ultraderecha brasileña.