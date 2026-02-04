La antesala del Super Bowl LX promete un despliegue de energía a la altura de la gran final. La NFL ya calienta motores para su noche de gala y, fiel a la tradición, el evento no solo enfrentará a dos potencias del emparrillado, sino que fusionará el deporte con la élite del entretenimiento.

En esta edición, los New England Patriots y los Seattle Seahawks contarán con «padrinos» de lujo para su entrada triunfal al campo: el legendario Jon Bon Jovi y el carismático Chris Pratt.

Maestros de ceremonia en el Túnel

Según informes de TMZ, el músico y el actor asumirán el rol de maestros de ceremonia, encargándose de la presentación oficial de los equipos justo antes del kickoff.

Esta dinámica replica el éxito del año pasado, cuando Jon Hamm y Bradley Cooper electrizaron a la multitud al presentar a los Chiefs y Eagles. La liga apuesta nuevamente por esta fórmula: rostros icónicos con una conexión emocional genuina hacia sus colores.

Pasión por los Colores: Bon Jovi y Pratt

La elección de estas celebridades no es azarosa, sino que responde a décadas de lealtad.

El vínculo de Bon Jovi con Nueva Inglaterra es histórico. Fanático desde antes de la dinastía de Tom Brady, su pasión nació de su amistad con Bill Belichick y Bill Parcells durante su etapa en los Giants, mudando su lealtad a Foxborough junto con los entrenadores.

Por su parte, criado en los suburbios de Seattle, Pratt es el máximo exponente del «12th Man».

El actor ha sido un embajador constante de la franquicia, llevando su apoyo desde las redes sociales hasta las gradas de los estadios más importantes.