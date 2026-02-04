La historia de amor de Benedict ( Luke Thompson ) y Sophie ( Yerin Ha ) continúa en Bridgerton . La parte 2 de la temporada 4 llegará a la plataforma el 26 de febrero y el teaser recién publicado revela un fugaz vistazo al clímax de su romance.

En los primeros cuatro capítulos de esta entrega, la trama resaltó la diferencia social entre los protagonistas como un obstáculo casi infranqueable para su amor. El hilo narrativo es muy parecido al del relato clásico de Cenicienta.

«Benedict vive en un mundo de fantasía. Sophie vive en una dura realidad», explicó la showrunner Jess Brownell.

Así se resume el eje conceptual de la temporada: «Entre la fantasía y la realidad, el amor verdadero está en el medio. Ninguno de los dos crea por sí solo las circunstancias para que el romance florezca».

La primera mitad de la temporada 4, estrenada a fines de enero, cerró con un momento controvertido entre ambos personajes. Tras reencontrarse en la residencia Bridgerton—donde Sophie comienza a trabajar como doncella—, la atracción entre ella y Benedict se vuelve imposible de ignorar. Una noche, ambos se besan apasionadamente en la escalera, y todo parece indicar que Benedict finalmente declarará su amor.

Sin embargo, el giro llega cuando él le propone que sea su amante. Devastada, Sophie se marcha sin decir una palabra.

En diálogo con Entertainment Weekly, Yerin Ha confesó que estaba “furiosa” al leer esa escena, mientras que Thompson defendió a su personaje al explicar que Benedict cree, erróneamente, que esa es la única forma posible de estar juntos. “Creo que piensa que podría funcionar, que podría unir todas esas cosas y crear una situación extraña que funcione para él… y luego no funciona”, señaló el actor.

El showrunner comentó que la engaño de Sophie es “totalmente válida”. “Ella quería creer que Benedict la veía más allá de su posición social”, afirmó.

La parte 2, formada por cuatro episodios, explorará directamente las consecuencias de esa propuesta. Según Brownell, habrá un período de distanciamiento entre Sophie y el galán Bridgerton antes de cualquier reconciliación.