El presidente de Chile, Gabriel Boric, viajará a Nueva York para participar del 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que será su última alocución ante el principal foro internacional del planeta como jefe de Estado chileno, informó este sábado el Gobierno.

En este espacio, detalló Presidencia, Boric abordará los «principales desafíos globales como la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia y los derechos humanos, además de impulsar el desarrollo sostenible».

Según detalló la Presidencia, Boric viajará a Estados Unidos el próximo lunes acompañado de una nutrida comitiva compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; y las ministras de Desarrollo Social, Javier Toro; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; y del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Junto al mandatario viajarán también la senadora Alejandra Sepúlveda, y los senadores Iván Moreira, Ricardo Lagos Weber y Matías Walker; además de la diputada Camila Rojas.

El miércoles 24, Boric encabezará la segunda versión de la reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia luchando contra el extremismo”, en las que participarán también los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro; de Uruguay, Yamandú Orsi; y en la que participarán líderes de gobierno y estado de otros países.

La instancia tiene por objetivo dar continuidad al proceso iniciado en 2024 por Brasil y España, e impulsado también por Colombia, Uruguay y Chile, país anfitrión de la reunión preparatoria de Alto Nivel Democracia Siempre, celebrada en Santiago, en julio de 2025.

Luego, el mandatario asistirá al Evento Especial sobre Acción Climática, convocado por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutérres, junto a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, país que albergará en octubre de este año la 30ª Conferencia de las Partes, también conocida como COP30, en la ciudad de Belém.

Durante su visita a Nueva York, el jefe de Estado chileno sostendrá reuniones bilaterales con líderes y autoridades internacionales, entre ellas con el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutérres y la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.