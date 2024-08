El reconocido escritor venezolano, Boris Izaguirre, compartió recientemente una experiencia personal que lo ha llevado a una profunda reflexión sobre la vida, la salud y las relaciones. En una entrevista con Viviana Gibelli, el autor de «Tiempo de Tormentas» reveló cómo un grave problema de salud lo obligó a replantearse sus prioridades y a encontrar un nuevo sentido a su existencia.

«Tuve un accidente cardiovascular, hace dos años. En ese momento intenso en el que de repente estás ahí entre la vida y la muerte, era un coágulo oscilante que bien podía subir al cerebro o bajar al corazón», confesó Izaguirre. Esta experiencia límite lo llevó a cuestionar su estilo de vida y a reconocer la importancia de la salud y el bienestar.

Durante su convalecencia, el escritor se enfrentó a la dura realidad de las consecuencias de no cuidar su cuerpo. «He desarrollado un problema con el azúcar que ha tenido dos anuncios muy tremendos», afirmó. Sin embargo, más allá del miedo a la muerte, Izaguirre se vio confrontado con el temor de perder todo lo que había construido, especialmente su relación con su esposo Rubén. «Tenía miedo de no estar a la altura, no tenía miedo a morir. Desmantelar una situación feliz… tenía que recuperar todo eso y estar a la altura», expresó.

Esta experiencia transformadora ha llevado a Boris Izaguirre a adoptar una nueva perspectiva sobre la vida. El escritor confesó haber encontrado en la escritura un refugio y una forma de expresar sus emociones más profundas. «Cuando me lees, reciben mi verdadera personalidad», aseguró. Además, dice que ha comprendido la importancia de la comunicación y la conexión emocional en las relaciones, especialmente en momentos de crisis. «Soy el que ha provocado todo esto, yo soy el que mejor humor debía tener en todo este proceso», afirmó, demostrando una gran valentía y madurez.