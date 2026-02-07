La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela divulgó el borrador del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La normativa propone anular las causas judiciales de los presos políticos desde 1999, año en que el chavismo asumió el poder.

La publicación del documento, realizada a través de Telegram, ocurre un día después de su aprobación en primera discusión y tras las constantes exigencias de diversas organizaciones no gubernamentales para transparentar su contenido.

Alcance y objetivos de la ley

El proyecto, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, consta de 13 artículos y busca conceder una «amnistía general y plena» a personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.

El texto reconoce diversos episodios de crisis ocurridos en los últimos 27 años, incluyendo el conflicto derivado de las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuya cuestionada reelección de Nicolás Maduro desencadenó una profunda inestabilidad política.

Exclusiones y procedimientos judiciales

Pese a su carácter general, la ley establece límites claros. No podrán optar a este beneficio quienes estén involucrados en violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas (con penas mínimas superiores a nueve años) y delitos contra el patrimonio público.

En cuanto a la ejecución, los tribunales competentes —a solicitud del Ministerio Público o del procesado— deberán verificar cada caso para decretar el sobreseimiento de los procesos o la anulación de sentencias firmes. Además, se contempla el cese inmediato de medidas de coerción, la finalización de investigaciones y la eliminación de antecedentes penales.