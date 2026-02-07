En el marco de la conmemoración del Día de la Juventud, el gremio universitario, agrupado en las principales casas de estudios del estado Bolívar: UNEG, UDO y UNEXPO, han convocado a una concentración pacifica en la Plaza Monumento a la CVG el próximo jueves 12 de febrero para pedir por sus derechos laborales y exigir un salario digno que les permita subsistir.

Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad civil y clase trabajadora a unirse a la mencionada movilización.

Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la UNEG (APUNEG), junto a representantes de las universidades públicas de Guayana, lidera esta convocatoria que busca trascender el sector académico para unir fuerzas con los trabajadores de las empresas básicas y la comunidad en general.

La concentración tiene como objetivo principal honrar el ímpetu de la juventud venezolana, vinculándolo con la exigencia urgente de reivindicaciones salariales.

Brito enfatizó que la lucha por un salario digno es una causa común que afecta tanto a los profesionales universitarios como al resto de los ciudadanos frente a la actual crisis económica.

«Invitamos a las amas de casa, obreros y a cada ciudadano a acompañarnos. No solo celebramos a nuestros jóvenes, sino que exigimos el respeto a nuestros derechos laborales y una vida digna para quienes construyen el país», declaró Brito.