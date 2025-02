El próximo 2 de mayo se estrena en el Reino Unido el documental «Borrowed Time: Lennon’s Last Decade», una producción que promete revelar detalles inéditos sobre la vida de John Lennon durante la década de 1970.

A través de material de archivo, entrevistas exclusivas y testimonios de personas cercanas a Lennon, como Yoko Ono, Paul McCartney, Tony Bramwell, Earl Slick, Vinny Appice y Henry «The Horse» Smith, el documental explorará la transición del artista fuera de The Beatles, su música revolucionaria, su activismo político y su relación con Yoko Ono.

«Borrowed Time» abarcará desde el lanzamiento de su primer álbum en solitario, «John Lennon/Plastic Ono Band» (1970), hasta su trágica muerte en 1980. Durante esta década, Lennon creó algunas de sus canciones más emblemáticas, como «Imagine», «Power to the People» y «Happy Xmas (War Is Over)», además de la polémica «How Do You Sleep?», dirigida a McCartney.

El documental también profundizará en su faceta como activista político, etapa en la que se enfrentó al gobierno de Estados Unidos y se vio envuelto en una batalla legal con el entonces presidente Richard Nixon, quien intentó deportarlo durante cuatro años.

Uno de los puntos más esperados del documental es la exploración de su relación con Yoko Ono. La producción promete revelar detalles nunca antes contados sobre cómo se conocieron y su impacto en la carrera de Lennon. Además, se abordará una gira de regreso planificada para 1981 que nunca llegó a concretarse.