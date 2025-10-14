El pasado sábado 11 de octubre, la Plaza Bolívar de Guasipati del Municipio Roscio, fue testigo de un emocionante intercambio boxístico amateur en honor a la Virgen del Rosario, en medio de la actividad que contó con la presencia de delegaciones del Norte y del Sur del estado Bolívar.

Por parte de CVG Fundeporte en representación del Municipio Caroní, estuvo Simón Martínez quien fue uno de los destacados en la jornada, al ganar el primer lugar en la división de los 55 kilogramos Elite, imponiéndose ante Olnier Guevara de Tumeremo.

Igualmente, Yorluis Cortéz, en los 63 kilogramos Elite, aunque perdió por decisión, recibió aplausos del público por su valiente actuación.

Todo ello, fue posible por la extraordinaria conducción y orientación técnica desde la esquina por parte del referente y experimentado entrenador de CVG Fundeporte Richard Areinamo, además del trabajo psicológico por parte del profesor Yermis Lezama quien les inyectó confianza en sí mismos, resiliencia y fuerza interior.

Por la parte norte del estado Bolívar asistió CVG Fundeporte en representación del municipio Caroní con Richar Areinamo , su asistente y preparador psicológico de los atletas; Yermis Lezama y los dos boxeadores: Simón Martínez en los 55 kgs y Yonluis Cortéz en los 63 Kgs.

Por Angostura del Orinoco asistió el Club de boxeo Angostura 1819 con su entrenador Jhonatan Betancourt y 4 atletas.

El Dr. de la Asobox Luis Meta y su asistente Licda. Domitila Luna, y Lisbeth Niño juez-árbitro de la asociación y federación nacional de boxeo.

Cabe destacar que el profesor Yermis Lezama en su condición de Coordinador de planificación estratégica deportiva, pudo conversar con el Alcalde del municipio Roscio, Wuihelm Torrellas agradeciéndole en nombre del presidente Jonat Millán y todo el personal de CVG Fundeporte, la invitación y la excelente hospitalidad y atención a toda la delegación en cuanto a transporte, logística, hospedaje y alimentación.

Destacó el Alcalde que siempre la municipalidad de Roscio tendrá las puertas abiertas al Municipio Caroní y Angostura del Orinoco y en particular a CVG Fundeporte, como institución hermana y aliada en el impulso del deporte en la región en todas las disciplinas, promoviendo los valores de unidad, compañerismo, solidaridad y hermandad.

El profesor Yermis Lezama hizo un reconocimiento a los entrenadores de boxeo del municipio Angostura del Orinoco y en especial al entrenador Richard Areinamo que con pasión, humildad y amor por el boxeo se sobrepone a toda situación adversa para día a día cumplir con los niños y adolescentes que se interesan por la práctica de este duro deporte, transmitiendo valores de disciplina, solidaridad, compromiso, compañerismo, trabajo en equipo, honestidad, honradez, respeto, tolerancia y paz.

Con una estrategia muy particular combinando entrenamiento duro y exigente, con una altísima humanidad y una carga de buen humor. Haciendo de un ser humano qué aunque pelea guarda mucha paz y amor en su corazón. Siendo ello, la marca CVG Fundeporte en todos sus centros de iniciación deportiva.