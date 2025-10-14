El mánager Henry Blanco llegó el domingo y con este arribo arranca su nueva etapa al frente de Bravos de Margarita, el equipo que lo vio despedirse de su era como jugador y debutar como estratega.

‘White’ llega de un año de grandes satisfacciones, como el vigente timonel Campeón en la LVBP con Cardenales de Lara y su rol como coach de banca en las Grandes Ligas, con Nacionales de Washington.

Con ese impulso y con mucho ánimo, asume por séptima ocasión las tiendas del conjunto insular.

¿Cómo se siente volver a la isla?

«Uno se pone a pensar desde el año pasado para acá, jugar la final aquí en la isla, me hace sentir contento. Ver a estos muchachos todo lo que han crecido, a Carlos Navas que tuve la oportunidad de dirigir cuando estuve los primeros años como manager, ver que ya son unos profesionales, me llena de mucho orgullo. Ver a Breyvic Valera, que todos estos años ha luchado, por fin meterse en una final».

«Las aspiraciones este año son quedar campeones, para mí es un orgullo y una satisfacción estar aquí de vuelta, para darle a esa fanaticada todo lo que se ha esperado por muchos años, que es un título».

¿Cómo se vio Bravos de Margarita desde la acera del frente en la final?

«Impresionante. Ver todo lo que han hecho, lo que esta organización ha mejorado y ha crecido y además estar de vuelta, para mí es un orgullo de verdad. Estos muchachos se merecen eso y mucho más, es increíble».

¿Qué trae Henry Blanco?

«Aparte de energía y muchas cosas positivas, obviamente las ganas de conseguir ese triunfo, ese título para esta gran isla de Margarita y esos muchachos que tienen años buscando ese anillo. Estoy dispuesto a dar el todo por el todo, eso es lo que más se puede anhelar en estos momentos».

Viene de un gran año, como campeón de LVBP y coach de banca de Nacionales de Washington en las Grandes Ligas.

«El campeonato era una meta individual y terminar el año como coach de banca con Nacionales significa ir subiendo poco a poco. Lo más importante es ya estar aquí, seguir trabajando duro y demostrar que este equipo da para mucho esta temporada 2025-2026».

¿Cuál es la gran fortaleza de Bravos de Margarita?

«Esta ofensiva de Bravos el año pasado demostró que de verdad ha mejorado muchísimo. Obviamente, han trabajado duro para conseguirlo, este año vamos a seguir mejorando, vamos a tratar de mejorar el pitcheo. Esa es una combinación bastante buena para lograr los títulos en Venezuela».

Además de un grupo talentoso, tienes unos jugadores que te quieren mucho, ¿qué significa para ti esta combinación?

“Por eso es que uno tiene que portarse bien y dar el 100% por esos muchachos. Aquí está uno para apoyarlos y entregarse junto con ellos, esto es de todos nosotros que pertenecemos a la organización. Luchamos y sufrimos por lo que puede pasar en el terreno, es una forma muy bonita de exigirles a ellos y exigirse uno mismo para que salgan las cosas bien. Esperemos que este año sea un gran año”.

“De esa gran fanaticada que me apoyó como pelotero y como manager, espero su entrega, ya que todo lo han hecho con tanto sacrificio. Sigan apoyando, que lo más bonito que podemos sentir y entregarles a ustedes es un campeonato. Este año, sin ustedes, nosotros no vamos a ser los mismos en el terreno, así que contamos con todo ese apoyo del pueblo margariteño para esta temporada”.