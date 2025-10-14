En la madrugada del martes 14 de octubre de 2025, un vehículo utilizado por la campaña presidencial del precandidato colombiano Abelardo de la Espriella fue incendiado por un grupo de hombres armados en el departamento de Arauca, en una carretera que conecta con Norte de Santander.

El automóvil, que transportaba al coordinador departamental de la campaña, Juan Carlos Santamaría, y a varios escoltas, fue interceptado a la altura del sector Fundame, cerca de la salida al Alto de Mejue, en la vía secundaria que une Chinácota con Toledo.

Según testigos y reportes de W Radio, los atacantes obligaron a los ocupantes a salir del vehículo con amenazas y luego incendiaron el automóvil. Afortunadamente, ninguno de los presentes resultó lesionado.

El coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, indicó que las investigaciones están en curso para identificar a los responsables de este acto violento, que ha sido catalogado como un claro intento de intimidación política.

Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se solidarizó con la campaña y el equipo de Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales, remarcando la necesidad de reforzar la seguridad para detener la violencia que amenaza a la oposición.

Por su parte, De la Espriella agradeció el apoyo y aseguró que continuarán enfrentando estos actos de terror sin retroceder, reafirmando su compromiso con la lucha política y la defensa de la democracia.

Este incidente ocurre en un contexto regional especialmente convulso, donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC operan en la zona fronteriza con Venezuela, agregando un nivel de riesgo para las actividades políticas.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está prevista para el 31 de mayo de 2026, con la eventual segunda vuelta el 21 de junio y posesión del ganador el 7 de agosto.