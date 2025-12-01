El boxeo subió el telón en la vigésima edición de los Juegos Bolivarianos 2025 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho, con los cuartos de final en los 55 kg y 65 kg masculino y 54 kg femenino, donde Venezuela selló su pase a semifinales con pleno dominio.

El primer combate lo abrió la venezolana, medallista de bronce mundial juvenil (Budva, Montenegro, 2024), Diana Maestre, en los 54 kilogramos femenino, categoría peso gallo, donde dejó en el ring a la panameña Ángela Zamorano por suspensión del combate arbitral durante el tercer asalto.

Ahora la criolla deberá medirse ante la guatemalteca Jennifer Yool, en las semifinales que se disputan este martes 2 de diciembre.

«Me sentí bien, ya conocía a la peleadora, sabía cómo boxearla. Hemos trabajado desde febrero, concentrados en Venezuela para esto», comentó Maestre.

Dominio en el ring

El medallista de plata en los Juegos BRICS 2024, Andrés Cova, en los 55 kilogramos masculinos, peso gallo, también venció por RSC en el tercer round, al dominicano Junior Alcántara de República y se verá con el ecuatoriano Billy Arias en la penúltima ronda de la contienda bolivariana.

«Me siento muy preparado gracias a los entrenadores y al esfuerzo que he hecho para lograr todos los objetivos. Voy a seguir adelante para ganar medalla de oro», recalcó Cova.

Para cerrar los duelos del día, saltó al cuadrilátero el olímpico en París 2024, Jesús Cova, en los 65 kg, peso superligero, para mandar a la lona al dominicano, Miguel Encarnación, imponerse por marcador de 5-0 y también escribir su nombre en la instancia semifinal.

«Gracias al Ministerio del Deporte por el trabajo que hicimos de altura en Colombia y también a la Federación Venezolana de Boxeo, que viene haciendo una gran gestión en el deporte venezolano y se está viendo el cambio», agradeció el pugilista cumanés.

Venezuela se colgó cuatro metales, dos de plata y dos bronces, en las pruebas de velocidad y persecución por equipos femenina y masculina del ciclismo de pista en los vigésimos Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

El velódromo del Complejo Deportivo La Videna recibió a las luminarias del pedal del continente, una oportunidad que no desaprovecharon los cuartetos criollos quienes dieron muestra de la buena forma con la que llegaron a la justa.

Canelón regresó

La velocidad trajo de vuelta al olímpico de Londres 2012 y Río 2016, Hersony Canelón, que lideró con su experiencia a la triada criolla que completaron Yorber Terán y Alberto Torres en la prueba por equipos.

“Ha sido difícil el regreso, no voy a mentir, pero vengo con hambre de ganar otra vez. Quería la medalla de oro, veníamos preparándonos desde hace tres meses con un nuevo equipo y entrenador, el ruso Oleg Logunov, y César Marcano que fue anteriormente mi compañero. Todos hacemos buena química, este es un equipo que promete”, sentenció Canelón sobre su vuelta a la selección nacional luego de tres años de estar alejado de la pista.

Los criollos registraron el mejor tiempo de la clasificación con 44.488. En la instancia definitiva por el oro mejoraron sus parciales hasta los 43.996 para llevarse el segundo lugar detrás de Colombia que también disminuyó su tiempo a 43.798 y se apoderó de la presea dorada.

“Colombia figura entre los mejores diez del mundo. Pero bueno, aquí dijimos presente. De hecho para ellos fue una sorpresa el tiempo que hicimos”, concluyó Canelón.

Mejora de posiciones

El equipo femenino lo conformaron Jalysmar Rodríguez, Carleany Martínez y Olviángel Castillo. medallista de bronce sub-23 en la madison de los Panamericanos Junior de Asunción, también conquistó la de plata en velocidad al dejar tiempo de 51.543, por debajo de las colombianas que se llevaron el oro al registrar 49.001, y el bronce recayó en Chile con 52.212.

“Trabajamos bastante para este resultado, sabíamos que Colombia sería un rival fuerte, pero estamos cada vez más cerca de ganarles. En Valledupar fuimos bronce, y hoy mostramos nuestra evolución con esta medalla de plata”, analizó Rodríguez que junto a Martínez formó parte del equipo que compitió en Valledupar 2022 donde escoltaron a Colombia y a Chile.

Pilar de experiencia

Además de la prueba de velocidad, las damas también sumaron un podio en la persecución por equipos que encabezó por el tricolor la destacada ciclista Lilibeth Chacón, con 25 años de experiencia en los que ha acumulado títulos internacionales, y para quien es motivo de alegría inspirar a las figuras jóvenes del equipo

“Soy una atleta que va de salida, con muchos años de experiencia, y estoy dejando mi enseñanza a la generación que viene. Me alegra mucho ser la motivación para que Olviángel Castillo y Jeniret Roa, niñas que vienen en desarrollo, logren sus objetivos”, recalcó la pedalista tachirense.

Chacón fue pieza fundamental en la persecución por equipos que completaron Castillo, Katiuska García y Verónica Abreu quienes se adjudicaron la medalla de bronce con 4:39.532, en la ronda decisiva que entregó el oro a Chile 4:28.084 y plata Colombia Colombia con 4:29.776.

Primer ciclo

Castillo, ganadora de medallas en Juegos Nacionales y certámenes panamericanos de pista, se mostró conforme con el momento que vive en su primer ciclo olímpico y con solo 18 años de edad enfrentando a grandes figuras de la especialidad y tras haber asumido el compromiso de medirse en las dos exigentes pruebas.

“Me está yendo muy bien gracias a mi constancia y disciplina; es muy satisfactorio porque sé que estoy entre las mejores, a mi corta edad. Además, me tocó escoltar a Lilibeth Chacón, todo un halago porque es una atleta muy fuerte. Aun así nunca me limité en dar lo mejor”, afirmó Castillo.

Cuarteto batallador

El cuarteto masculino conformado por Leangel Linares, Edwin Torres, Arlex Méndez y Franklin Chacón también aportaron bronce en persecución por equipos tras escoltar Chile y Colombia, primero y segundo respectivamente..

“Agradezco al ministro de Deporte, Franklin Cardillo por enviarnos a Cali para cumplir con un período de preparación, considero que eso nos favoreció mucho. La cuarteta que tenemos ahora puede hacer buenos tiempos y seguiremos trabajando para conseguirlo”, afirmó Linares que tiene entre sus planes lograr su primera clasificación olímpica en Los Ángeles 2028 en pruebas de pista o ruta.

“Estoy empezando nuevamente la pista, se me da bien, pero no descarto continuar en la ruta”, puntualizó Linares.