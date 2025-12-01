Una mujer de 37 años falleció la medianoche del 1 de diciembre al estrellar su vehículo contra un poste de alumbrado eléctrico en la avenida Atlántico, adyacente al Centro Comercial Atlántico, parroquia Unare, Puerto Ordaz.

Noheli Cristina Betancourt Farfán quedó sin signos vitales al volante de su Toyota Terios gris, placas FBK38P.​

El accidente ocurrió en sentido Lomas del Caroní-Las Garzas, cuando la conductora perdió el control por causas aún desconocidas y colisionó violentamente contra el objeto fijo. Transeúntes intentaron auxiliarla sin éxito; el impacto le causó la muerte en el acto.​

Funcionales de Policía Nacional, VEN911, bomberos de Caroní y otros cuerpos de seguridad acudieron al sitio. Realizaron averiguaciones preliminares y acordonaron la zona para preservar evidencias.​

Autoridades investigan si Betancourt viajaba acompañada, dato pendiente de confirmación. No se reportan lesionados adicionales ni detalles sobre exceso de velocidad u otras variables.