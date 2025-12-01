El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela ha implementado una significativa restricción en el espacio aéreo del FIR Maiquetía, al establecer cuatro Zonas de Exclusión Aérea que prohíben categóricamente todo tipo de vuelos comerciales, incluyendo sobrevuelos y pasos de tránsito.

La medida, oficializada mediante el aviso Notam A0622/25, entró en vigor el 30 de noviembre y se mantendrá activa hasta el 1 de marzo de 2026.

Según información divulgada por el abogado aeronáutico venezolano Guillermo De Armas, la justificación oficial para estas prohibiciones se centra en la ejecución de «operaciones militares» en áreas específicas del territorio nacional, delimitadas por coordenadas precisas.

Impacto

Las zonas afectadas abarcan estratégicamente regiones del oriente, centro del país y áreas cercanas al mar Caribe. Esta clausura temporal obliga a las aerolíneas a rediseñar sus rutas de manera urgente y a intensificar la coordinación operativa con los centros de control aéreo.

La decisión del INAC se produce en un contexto de marcada tensión en la seguridad regional, acentuada por un reciente y mayor despliegue militar de Estados Unidos en la zona. Esta situación ha elevado la incertidumbre en el sector de la aviación internacional.

Sumando a la preocupación, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado la percepción de riesgo al declarar que el espacio aéreo venezolano debería considerarse «totalmente cerrado» para la aviación civil.

IATA pide máxima evaluación de riesgo

Ante este panorama de elevada alerta, la International Air Transport Association (IATA) ha emitido una clara recomendación: la seguridad debe ser la prioridad innegociable. IATA ha subrayado que corresponde a cada aerolínea realizar una exhaustiva y propia evaluación de riesgo antes de tomar la decisión de operar hacia o sobre el territorio venezolano.