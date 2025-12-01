La startup española Animaj presentó una tecnología de inteligencia artificial que esta transformando radicalmente los plazos de la producción en la animación. Su herramienta permite crear un capítulo de cinco minutos de la popular serie Pocoyo en menos de varios semanas, un proceso que anteriormente requería cinco meses.

Este avance se dio a conocer en un evento de las oficinas del Disney’ s Main Street Cinema, un complejo cinematográfico ubicado en California junto a los Walt Disney Studios de Burbank donde se habla de una futura colaboración entre Animal y el gigante del entretenimiento.

Frente a los pronósticos más catastrofistas sobre el fin de ciertas profesiones, la industria enfatiza que su IA no busca sustituir a los animadores, sino integrarse como una herramienta de asistencia que libera al artista de tareas repetitivas.»El artista tiene el control», afirmó la empresa.

El proceso creativo tradicional no se ve alterado: un animador dibuja las poses clave (storyboard) y la IA se encarga de generar automáticamente los movimientos intermedios del personaje hasta completar la secuencia.

La inteligencia artificial de Animaj está entrenada exclusivamente con el material visual del programa que va a animar en este caso, Pocoyo, lo que garantiza la coherencia del estilo y limita su actuación al marco establecido por los bocetos iniciales. Este enfoque «configurable en todo momento» permite un flujo de trabajo donde la tecnología acelera la producción sin apoderarse de la creatividad.

El interés de Disney por implementar esta tecnología refleja una tendencia más amplia en la industria. Según un extenso reportaje, el estudio busca usar estos sistemas para aligerar la carga de trabajo de sus equipos humanos, no para prescindir de ellos. Este caso de éxito con Pocoyó sirve como prueba de concepto de cómo la IA puede optimizar los pipelines de producción sin desplazar a los profesionales.

Mientras estudios globales advierten de que la IA podría afectar a un porcentaje significativo de empleos, el sector de la animación explora un modelo híbrido. La promesa no es la automatización total, sino una colaboración sinérgica donde la máquina asume la parte más tediosa del proceso, permitiendo a los creadores centrarse en la narrativa y el refinamiento artístico, y multiplicando así la capacidad productiva de los estudios.