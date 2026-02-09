El escenario del Super Bowl 2026 fue el lugar elegido para revelar uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de la década. Netflix presentó el primer avance oficial de «Las aventuras de Cliff Booth», la esperada secuela que trae de vuelta a Brad Pitt en el papel que le valió el Oscar al Mejor Actor de Reparto en 2020.

Esta producción no solo destaca por el regreso del carismático personaje, sino por una colaboración técnica sin precedentes: un guion original firmado por Quentin Tarantino bajo la dirección de la lente analítica de David Fincher.

Evolución de un personaje de culto

Para entender la magnitud de este estreno, es necesario remontarse a «Once Upon a Time in Hollywood» (2019). En aquella cinta, Cliff Booth fue presentado como el leal doble de acción y asistente de Rick Dalton. Su estoicismo, su pasado como veterano de guerra y su imperturbable capacidad física lo elevaron rápidamente al estatus de figura de culto.

En esta nueva entrega, la narrativa se traslada al año 1977, situando a Booth siete años después de los eventos del filme original, en medio de una industria cinematográfica que transita hacia el cine de autor y el nacimiento de los grandes blockbusters.

Un elenco renovado bajo la dirección de Fincher

La producción ha confirmado un reparto de primer nivel que incluye a figuras como Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino y Holt McCallany. Además, se destaca el regreso de Timothy Olyphant, quien retoma su papel como el actor James Stacy.

No obstante, la ausencia de Leonardo DiCaprio es notable; según los productores, esto responde a que la trama se enfoca exclusivamente en la vida independiente de Booth como «reparador» y figura periférica de la industria.

La dirección de David Fincher promete un cambio tonal significativo. Se espera que la película se aleje del estilo contemplativo y nostálgico de Tarantino para adoptar una estética más cruda, técnica y analítica, coherente con la filmografía del director de Se7en.

El retrato de una era en transición

La elección de finales de los años 70 permite explorar una California en plena transformación social y cultural. Cliff Booth recorre este nuevo mundo como un sobreviviente de la «vieja guardia», manteniendo su inquebrantable código de conducta frente a una modernidad que amenaza con dejarlo atrás.

Con este proyecto, Netflix asegura una pieza fundamental para su catálogo de 2026, apostando por la nostalgia crítica y una calidad técnica garantizada por dos de los cineastas más influyentes de la historia contemporánea.