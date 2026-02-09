Desde este martes 10 de enero se prevé la presencia de polvo del Sahara, en concentraciones de leves a moderadas, sobre el territorio nacional.

Así lo reseñó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) a través de su cuenta en la red social Instagram, donde se conoció que se desplazará paulatinamente de este a oeste sobre el país.

El Inameh ha explicado en reiteradas ocasiones, que se trata de una masa de aire seco cargado de partículas de arena, minerales y suciedad. La presencia de este fenómeno genera la reducción de la calidad del aire, además puede incidir en la disminución de la visibilidad y limita la formación de nubes en los territorios.

Es común que estas nubes cumplan una trayectoria desde África del Norte hacia el oeste sobre el océano Atlántico. Sin embargo, aunque suele ser de corta duración, la presencia de vientos alisios en ciertas épocas del año las hace más propensas a que puedan recorrer miles de kilómetros.