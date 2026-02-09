El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) puso en marcha un operativo de fiscalización para revisar los sistemas informáticos de facturación que utilizan los contribuyentes en Venezuela.

La acción, establecida por un memorando interno del 30 de enero, tiene como objetivo verificar que las empresas empleen exclusivamente plataformas de facturación autorizadas y homologadas por el ente recaudador, tal como lo exige la regulación tributaria vigente.

La inspección se extiende a todos los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluidos importadores, industrias, comercios y proveedores de servicios.

El Seniat advierte que el uso de software no registrado se considera una infracción formal a la normativa tributaria, lo que puede desencadenar sanciones administrativas y económicas.

Entre las medidas punitivas establecidas se incluyen multas elevadas basadas en 150 veces el tipo de cambio referencial del euro, según lo publicado por el Banco Central de Venezuela, la clausura temporal del establecimiento por diez días consecutivos y la invalidación fiscal de las facturas emitidas con sistemas no homologados, que no podrán ser utilizadas por los clientes para créditos o deducciones tributarias.

Ante la inminente fiscalización en todo el territorio nacional, especialistas en materia tributaria instan a los contribuyentes a verificar de inmediato si sus plataformas de facturación están debidamente certificadas ante el Seniat, a fin de evitar interrupciones en sus operaciones o sanciones durante el operativo.