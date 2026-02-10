En una entrevista reciente concedida a la cadena estadounidense Newsmax, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, despejó dudas sobre el cronograma electoral del país al afirmar que no se prevé la celebración de comicios en el corto plazo, añadiendo que la hoja de ruta del Estado está centrada actualmente en alcanzar una estabilización plena.

Rodríguez argumentó que cualquier proceso de votación está estrictamente supeditado a que se logren primero condiciones de sosiego tanto en el ámbito político como en el económico.

Asimismo, indicó que la prioridad estatal es la recuperación y estabilidad del país, prevalecen sobre las demandas electorales inmediatas.

El legislador aclaró que la vía electoral no está clausurada, pero su activación depende directamente de un acuerdo político sólido y de garantías mutuas.

Esta postura establece una línea clara frente a las presiones externas e internas que exigen adelantos o fechas definitivas.

Rodríguez fue enfático al señalar que, si bien existe la disposición de avanzar en un pacto sobre garantías electorales, la estabilidad nacional es el requisito previo e indispensable para cualquier consulta popular.

Sin este equilibrio, el oficialismo no considera viable el retorno a las urnas.