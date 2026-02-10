La actriz Catherine O’Hara, fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años, murió tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal, como enfermedad de base, según un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por la revista People.

Su representante confirmó la muerte de la actriz de ‘Home Alone’ en su casa de Los Ángeles, y agregó que ocurrió «tras una breve enfermedad», aunque hasta el momento no se han proporcionado más detalles.

O’hara, recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en la comedia navideña ‘Home Alone’ en los años 90, comenzó su carrera en televisión con la serie de comedia ‘SCTV Network’. Su participación en esa serie le valió su primer Emmy.

El segundo lo ganaría en 2020 gracias a su participación en la serie ‘Shitt’s Creek’, en donde daba vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.

Después de ‘SCTV’, la actriz protagonizó filmes como ‘After Hours’, de Martin Scorsese, y ‘Beetlejuice’, de Tim Burton.