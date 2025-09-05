El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, dijo que el Gobierno sigue de cerca la escalada de tensión que se vive entre EEUU y Venezuela, y que las Fuerzas Armadas del país mantienen operaciones constantes en la frontera, pues, le preocupa que la región se convierta en «una trinchera».

El ministro enfatizó que Brasil no tomará partido en el conflicto y que la presencia militar en la región tiene como objetivo preservar la soberanía nacional y evitar que el país se vea arrastrado a disputas externas.

«Esto es como una pelea entre vecinos. No quiero que toquen mi pared ni que cambien el cableado que ilumina el frente de mi casa. Esperamos que esto pase. Evidentemente, ellos deben tener sus motivos», dijo el ministro a la prensa tras un almuerzo de los comandantes de las Fuerzas Armadas con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

En sus declaraciones, Múcio aseguró que Brasil mantiene «operaciones constantes en la frontera» con el país vecino, pues no quiere que la región limítrofe se convierta en una «trinchera».