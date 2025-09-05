La líder indígena y Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, advirtió que la humanidad enfrenta el riesgo de perder su esencia en la era digital si la tecnología y la inteligencia artificial no se ponen al servicio del bien común.

En su participación en el encuentro anual ‘México Siglo XXI’ de la Fundación Telmex, del magnate mexicano Carlos Slim, pidió a los jóvenes usar sus talentos y conocimientos para construir un futuro con conciencia ética y colectiva.

«La ciencia, la tecnología, es creación humana, no extraterrestre. Si entendemos que la ciencia, la tecnología está al servicio del bien popular, estoy segura de que todo lo que toca nuestras manos en tecnología vamos a inyectarle esa misión del bien común», afirmó frente a los asistentes en el Auditorio Nacional de la capital mexicana.

La guatemalteca nacionalizada mexicana enfatizó que «la deshumanización no la construye la tecnología. La deshumanización la hacen las personas que usan la tecnología al servicio de sus intereses».

En el mismo tono, Menchú cuestionó que la inteligencia artificial se haya convertido en un nuevo dogma, sin reconocer sus límites.

«Mucha gente ‘endiosó’ la inteligencia artificial. Y creyeron que estaban completamente informados a través de la inteligencia artificial. No, a la inteligencia artificial le faltan algunos toques, digamos. Uno es el toque humano», dijo.

Verdad, educación y respeto: herramientas para la humanidad

Además, la Nobel lamentó el uso de las redes para difundir falsedades y noticias manipuladas.

“Hoy por hoy la verdad se pierde entre la falsedad (…) La persona que no tiene una educación propia puede confundirse y le arma un panorama totalmente deshumanizado”, abundó.

Frente a un auditorio de jóvenes becarios, Menchú enfatizó que la educación sigue siendo el cimiento para el desarrollo humano.

“La educación es la herramienta más importante que queda en el camino de la humanidad. Si lo que enseñamos es para la vida, va a seguir siendo para la vida hoy y siempre. Si lo que enseñamos es contra la vida, eso es un legado lamentable que va a perdurar muchas veces en la conciencia humana”, subrayó.

Menchú también llamó a cultivar valores básicos como el respeto, la gratitud y la humildad.

“Por favor, no esperen que yo les diga que aquí está la receta. Yo no tengo ninguna receta (…) Y lo que necesitamos no es aprender un idioma, si no es cultivar nuestro lenguaje humano (…) No basta este tiempo y el futuro, tener un título, un diploma de una carrera. Hay que ser multidisciplinario”, apuntó.

A lo largo de su mensaje, insistió en que la misión de cada generación es mantener viva la memoria colectiva, al tiempo que recordó que la violencia y la discriminación no deben normalizarse.

“No toleren violencia, porque una vez que tú lo haces, la próxima vez lo ves natural y se vuelve tu cultura, no. Entonces, hay que resistir un poquito”, expresó.

El evento fue inaugurado por Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, quien subrayó la importancia de la educación, la innovación tecnológica y el compromiso social como motores del futuro del país.

Entre otros líderes mundiales invitados al evento están el actor, director y productor Kevin Costner y la extenista y exnúmero uno del mundo, Serena Williams.

El evento reúne a cerca de 10.000 becarios, pertenecientes a universidades públicas y privadas, quienes tienen la oportunidad de escuchar conferencias de destacadas personalidades de talla internacional, en los ámbitos político, económico, tecnológico, deportivo y del entretenimiento, quienes interactúan con los jóvenes estudiantes y les comparten su experiencia y conocimientos.