El Día Mundial de la Medicina Estética se celebra el 6 de septiembre. Esta fecha tiene como objetivo principal reconocer la labor de esta disciplina médica y destacar sus beneficios, que van más allá de la simple mejora de la apariencia física.

Se busca concienciar sobre la importancia de la medicina estética para el bienestar general, la salud integral y la promoción de un envejecimiento saludable.

En este día, diversas asociaciones y profesionales del sector buscan:

Clarificar el alcance de la medicina estética como una especialidad médica.

Promover el trabajo interdisciplinario con otras especialidades como la cirugía, la dermatología y la endocrinología.

Reivindicar el reconocimiento oficial de la especialidad para garantizar la seguridad de los pacientes.

Fomentar la atención por profesionales cualificados en centros autorizados.

OTRAS EFEMÉRIDES

1815: En Kingston, Jamaica, Simón Bolívar dicta a su secretario Pedro Briceño Méndez la carta titulada Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, dirigida al Sr. Henry Cullen, ciudadano y empresario inglés.

1816: Batalla de Los Alacranes.

1991: Lituania se independiza oficialmente de la URSS.

2002: Estrenan la película biográfica bélica El pianista.

2010: Estrenan la película de drama histórico británica El discurso del rey.

Día Mundial de las Aves Playeras.

Día Internacional del Sexo.

NACIMIENTOS

1809: Nace Bruno Bauer | Filósofo, teólogo, escritor y crítico bíblico alemán.

1945: Nace Gō Nagai | Creador de historietas japonés.

1957: Nace Ajay Bhatt | Inventor, informático teórico e ingeniero indo-estadounidense.

FALLECIMIENTOS

1978: Muere Adolf Dassler | Empresario alemán, fundador de la empresa Adidas.

1987: Muere Tito Martínez del Box | Actor, humorista, libretista, conductor y director argentino nacionalizado venezolano.

2007: Muere Luciano Pavarotti | Tenor lírico italiano.

2019: Muere Robert Mugabe | Político, militar y dictador zimbabuense.