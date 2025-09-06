Tras su sonado cover en tributo a Ignacio Rondón, la joven y talentosa cantante de música llanera, Daniel “La Patrona” González incursiona en la música romántica para regalar su inédita producción ‘Tu consentida’.

La guayanesa de pura cepa, que ya transita sus primeros 12 años como artista del género criollo, regala a sus seguidores este golpecito mirandino, cuyo centro de acción es el amor a primera vista o tal vez un amor no correspondido.

La presentación a través de las plataformas digitales se produjo la noche de este viernes, y tiene como credenciales de respaldo al autor de la obra, Roberci Hernández que extrapola todo su sentimiento de músico y compositor con el horizonte que se despierta en su natal Yagual de San Fernando de Apure.

También la inédita versión como se indicó, lleva el carisma del profesor Matildio Brito y apenas ha arrancado su puesta en escena digital, ya se posesiona entre los seguidores del género más puro de nuestra música, la venezolana.

Las diferentes plataformas musicales apenas salió a la luz ‘Tu consentida’, ya comenzaron a mostrar nuevamente el talento de la agraciada y joven artista guayanesa, próxima a culminar además, su carrera de comunicadora social, siempre bajo su estampa de Daniela González «La Patrona».

Destaca en la nueva obra musical, un especial vídeo que acompaña la acústica bien lograda, que muestra los dotes de esta jovencita que sigue creciendo en el ámbito musical y para esta ocasión se apoyó también de la agrupación de música llanera, ‘De Tanda en tanda’, siendo el respaldo familiar muy importante, habida cuenta de los altísimos costos que representa llevar a cabo la concreción de una pieza musical.

Expectativas de la pieza musical

Muchas personas estuvieron a la expectativa de la salida de la pieza musical, que contó con la producción de Marcos Díaz, pensando desde ya en el nuevo material que prepara la cantante, que se conoció, estará centrado en destacar las bellezas de Ciudad Guayana, con el respaldo que en esos temas elevó al Altísimo, el maestro Rafael Sifontes.

En cuanto al video promocional, ‘La Patrona’ se apoyó en la producción audiovisual de PubliArte y en cuanto al cuerpo de baile, llevó la batuta el director Edson Yamir.