La película brasileña ‘El agente secreto’ y la colombiana ‘Un poeta’ acapararon la mayor cantidad y los principales premios del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana.

La ceremonia de entrega de los premios Coral se realizó en el icónico cine Charles Chaplin, en el barrio habanero del Vedado.

En ella, la cinta escrita y dirigida por Mendonça Filho -con tres nominaciones para los Globo de Oro- se alzó con cinco galardones, entre ellos el Coral por Dirección, Guion y Dirección Artística.

Sin embargo, el premio por Largometraje de ficción se lo llevó el filme que representará a Colombia en los próximos Oscar.

Premios de ‘Un poeta’ de Colombia

‘Un poeta’ consiguió otros tres reconocimientos de los cuales destacó el Coral por mejor actuación masculina para Ubeimar Ríos.

Las puertas de los cines habaneros continuarán abiertas en el marco del festival hasta el domingo.

En esta edición, la número 46, la cita contó con una selección de 222 obras en exhibición de 42 países, entre los que destacan, además de Cuba, México, Argentina, Brasil y Colombia.

México otro de los destacados

Por otro lado, México fue el país destacado. En ese contexto, el Festival otorgó el premio Coral de Honor a los Estudios Churubusco de México por su aniversario 80 y al aclamado actor Gael García Bernal.

Además, una veintena de carteles de películas realizadas por el cineasta hispano-mexicano Luis Buñuel fueron expuestas en la capital cubana y algunas de sus cintas más famosas fueron proyectadas durante el evento.

El Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana abrió sus puertas por primera vez el 3 de diciembre de 1979, concebido como una continuación de los festivales de Viña del Mar (1967 y 1969), Mérida (1968 y 1977) y Caracas (1974).