La Vinotinto de Fútbol Sala ha consolidado su excelente presente en la última actualización del ranking Mundial FIFA. La selección masculina ocupa el puesto 18 a nivel mundial, mientras que la femenina se sitúa en la posición 22 a nivel universal.

En el ámbito de la Confederación Sudamericana (Conmebol), los equipos venezolanos también destacan en el cuarto lugar (masculino) y sexta posición (femenina).

El equipo masculino tiene su próximo gran reto en enero de 2026, cuando disputará la Copa América en Ecuador, siendo un torneo crucial, que sirve como clasificatorio para la Copa del Mundo de 2028.