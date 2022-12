Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lamentó ayer jueves el fallecimiento de Pelé y declaró, a través de un comunicado oficial, que el astro brasileño «alcanzó la inmortalidad hace mucho tiempo».

Para Infantino, Pelé «era único» en muchos sentidos y manifestó que todos aquellos que aman el fútbol nunca quisieron la llegada de la desaparición del exfutbolista sudamericano. Además, destacó sus logros deportivos.

«Era el único jugador que había ganado tres veces la Copa Mundial de la FIFA y su habilidad e imaginación eran incomparables. Pelé hizo cosas que ningún otro jugador habría soñado siquiera, como el famoso amago en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 1970 que se conoció como la carrera de Pelé. O el gol que marcó en la final de la Copa Mundial de la FIFA 1958, cuando tenía 17 años, al pasar el balón por encima de un defensa e introducirlo de volea en la portería», recordó.

«La imagen de él dando puñetazos al aire en señal de celebración es una de las más emblemáticas de nuestro deporte y está grabada en nuestra historia. De hecho, como el fútbol televisado estaba aún en pañales en aquella época, sólo vimos pequeños destellos de lo que era capaz», agregó.

«Aunque sabía defenderse, siempre fue un deportista ejemplar con un respeto genuino hacia sus rivales. Tuve el gran privilegio de conocerle en varias ocasiones. En 2016, ya como presidente de la FIFA, estuvimos codo con codo en el estreno de la película de Pelé, que me recordó cuando me senté junto a mi padre en 1981 cuando me llevó a ver ‘Evasión o victoria’, en la que Pelé actuaba junto a Silvester Stallone y otros actores famosos», rememoró.

En aquel entonces, Infantino explicó que tenía once años y que su padre le contaba el «gran jugador» que era Pelé. «El fantástico gol que marcó en esa película era la única manera, en aquel momento, de tener una visión de sus increíbles habilidades», apuntó.

También indicó que los momentos que pasó con Pelé permanecerán siempre en su memoria y en su corazón y comentó que tenía una presencia magnética ante la que todo el mundo «se detenía» cuando estaba junto a Pelé.

«Su legado es imposible de resumir en palabras. A su familia y amigos, a la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), a Brasil y a todos los aficionados al fútbol que tanto le querían, les expreso mi más sentido pésame. Hoy, todos lloramos la pérdida de la presencia física de nuestro querido Pelé, pero él alcanzó la inmortalidad hace mucho tiempo y, por lo tanto, estará con nosotros para la eternidad», subrayó.