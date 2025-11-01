Los Bravos de Margarita se impusieron el viernes 4-3 a los Navegantes del Magallanes en entradas extra, para ganar su cuarto encuentro de manera consecutiva en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
Rogned Odor conectó un jonrón de dos anotaciones en la primera entrada para adelantar a los Navegantes, pero los Bravos vinieron de atrás para empatar el encuentro, y finalmente César Idrogo conectó un sencillo en la parte baja del undécimo episodio para definir el juego.
En Caracas, Yonatahn Daza bateó un sencillo remolcador en la parte baja del noveno episodio, y los Leones del Caracas se impusieron por 6-5 a los Cardenales de Lara.
También en Caracas, Gorkys Hernández conectó un sencillo remolcador de dos anotaciones en la parte alta de la décima entrada, para darles a los Tigres de Aragua una victoria por 5-3 sobe los Tiburones de La Guaira.
Caribes – Águilas (Pospuesto por lluvia)
El duelo programado en Maracaibo entre los Caribes de Anzoátegui y las Águilas del Zulia fue suspendido por mal tiempo. Por lo que jugaran doble tanta esta tarde a partir de las 4:00 de la tarde.
Resto de la jornada
Tiburones – Tigres 5:00 P.M.
Leones – Magallanes 7:00 P.M.
Cardenales – Bravos 7:00 P.M.
