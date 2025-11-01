También en Caracas, Gorkys Hernández conectó un sencillo remolcador de dos anotaciones en la parte alta de la décima entrada, para darles a los Tigres de Aragua una victoria por 5-3 sobe los Tiburones de La Guaira.

Caribes – Águilas (Pospuesto por lluvia)

El duelo programado en Maracaibo entre los Caribes de Anzoátegui y las Águilas del Zulia fue suspendido por mal tiempo. Por lo que jugaran doble tanta esta tarde a partir de las 4:00 de la tarde.

Resto de la jornada

Tiburones – Tigres 5:00 P.M.

Leones – Magallanes 7:00 P.M.

Cardenales – Bravos 7:00 P.M.