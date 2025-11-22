Bravos de Margarita volvió a responder en un momento clave de la temporada. La novena dirigida por Henry Blanco, conocida como la “Máquina de Guerra”, apenas necesitó dos carreras para sumar una nueva victoria y asestar otra derrota a los Navegantes del Magallanes, que cayeron 2-0 en condición de visitante.

El encuentro no estuvo marcado por una ofensiva desbordada, sino por el dominio desde la lomita. Jorge Palacios (3-2) fue el protagonista de la noche al conseguir su tercera victoria de la campaña. El derecho trabajó 5 entradas y 2 tercios, donde mantuvo a raya a la “Nave Turca” y evitó cualquier intento de reacción.

Las carreras llegaron en momentos precisos

Margarita supo capitalizar sus oportunidades. En el tramo medio del compromiso, Moisés Gómez rompió el cero con un sencillo impulsor que permitió la anotación de Breyvic Valera.

Minutos más tarde, Alexi Amarista amplió la ventaja con otro imparable que llevó al plato a José “Cafecito” Martínez, colocando el definitivo 2-0 en la pizarra.

Magallanes no aprovechó la salida de Suárez

Aunque José Suárez (0-1) tuvo una apertura de calidad con 4 entradas lanzadas, 3 ponches y solo una carrera limpia permitida, no contó con respaldo ofensivo y terminó cargando con la derrota. La ofensiva naviera volvió a quedarse corta en momentos determinantes.

Custodio cerró la puerta y Bravos sigue en carrera

En el noveno inning, Claudio Custodio se encargó de asegurar la victoria y sumó el salvamento para Bravos, que continúa firme en la pelea por un cupo en el Round Robin.

Los insulares marchan cuartos en la tabla, con récord de 16 triunfos y 14 derrotas, mientras que Cardenales de Lara los sigue muy de cerca en la clasificación.

Finalmente, la “Máquina de Guerra” mantiene el paso y demuestra que su pitcheo puede ser la clave para mantenerse entre los contendientes de la temporada.