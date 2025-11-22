El artista puertorriqueño Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, inició este viernes 21 de noviembre en Santo Domingo su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, homónima de su más reciente álbum.

El tour lo llevará durante los próximos meses a escenarios de América Latina, Europa, Asia y Oceanía, hasta julio de 2026, explica El Nacional.

Escogido por Billboard como el artista latino más influyente del siglo XXI, Benito Antonio Martínez Ocasio se presentó ante un Estadio Olímpico Félix Sánchez totalmente lleno, en un espectáculo que repetirá este sábado en la capital dominicana.

Debido a la alta demanda, la productora del evento habilitó secciones adicionales y lanzó más boletos a última hora, que igualmente se agotaron en minutos.

Boletos agotados y reventa en aumento

Los precios oficiales de las entradas, que salieron a la venta en junio desde 53 hasta 373 dólares, se agotaron pocas horas después de ser anunciados. Para la noche del viernes, en el mercado informal las entradas más económicas rondaban los 100 dólares, según relató a EFE un vendedor identificado como Raúl.

“No nos va a quedar ninguna boleta; la gente está buscando la suya. Han venido hasta de otros países a comprar”, aseguró.

El entusiasmo del público dominicano

Para los fanáticos dominicanos, que la gira comenzara en su país fue motivo de orgullo. Radhy Paniagua, de 28 años, afirmó que abrir en Santo Domingo “es la mejor decisión que ha tomado Bad Bunny porque aquí tiene un público que lo quiere y lo ama”.

La joven María Magdalena resaltó que el éxito del artista radica en que “tiene una música muy jocosa y juvenil”, y celebró que República Dominicana fuese el escenario elegido para el primer concierto: “Fue aquí que empezó a tener éxito”.

Turistas musicales llenan la ciudad

El arranque del tour atrajo a fanáticos de distintas nacionalidades. El guatemalteco Sebastán Orozco viajó a Santo Domingo para asistir al espectáculo y aseguró tener “expectativas muy altas”.

La canadiense Marjorie Martin llegó desde Quebec junto a dos amigas: “Nos encanta Bad Bunny. Fuimos a Puerto Rico y ahora vinimos aquí para ver el inicio de la gira”.

Un disco cargado de identidad puertorriqueña

Bad Bunny estrenó el 5 de enero su sexto disco de estudio, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, compuesto por 17 canciones con homenajes a Puerto Rico y críticas sociales sobre los problemas que enfrenta la isla.

El artista también hizo historia en enero al vender en tiempo récord todas las entradas de sus 30 conciertos No me quiero ir de aquí, presentados este verano en el Coliseo de Puerto Rico.

Finalmente, con récords globales y una influencia que sigue creciendo, Bad Bunny inició en Santo Domingo una gira que promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes de los próximos años.