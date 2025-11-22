La Fundación Social Bolívar se despliega en los municipios Angostura del Orinoco y Caroní, brindando atención médica integral y servicios sociales a la población, incluyendo a pacientes provenientes de estados como Anzoátegui y Monagas.

En Angostura del Orinoco

En el Centro de Rehabilitación Integral “Mundo de Sonrisas”, ubicado en Angostura del Orinoco, un equipo multidisciplinario se dedica a la atención especializada de niños, niñas y adolescentes, ofreciendo consultas de cirugía pediátrica, odontología, traumatología, medicina familiar, entre otras.

Además, la Fundación complementa estas consultas con servicios de estimulación del lenguaje, psicopedagogía, psicología, fisioterapia, trabajo social y la defensa del niño, niña y adolescente, creando un ambiente integral que fomenta el desarrollo físico, mental y social de la población infantil.

Durante los últimos meses, en el Centro “Mundo de Sonrisas” del municipio Angostura del Orinoco, se han brindado más de 3.500 atenciones; destacándose la fisioterapia, que incluye el uso de hidroterapia, una técnica moderna que complementa la recuperación física tras lesiones o cirugías, como uno de los servicios más solicitados y valorados por los usuarios.

En Caroní

En el municipio Caroní, la afluencia de pacientes ha aumentado significativamente desde junio; logrando más de 5.400 atenciones entre consultas médicas y servicios complementarios.

El CRI “Mundo de Sonrisas” de Caroní ofrece consultas diferenciadas para niños, niñas y adolescentes, dermatología, medicina familiar, medicina ocupacional, neuropediatría, odontología, pediatría y traumatología.