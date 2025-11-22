La actividad industrial en el estado Aragua mostró un desempeño favorable durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con los datos suministrados por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) en la entidad.

Los sectores que lideraron este crecimiento fueron alimentos, con un incremento de 3%; el sector farmacéutico, que también registró un alza de 3%; y el sector de autopartes, que destacó con un notable aumento del 15% en su producción.

Así lo informó el presidente de Fedecámaras Aragua, Héctor Gómez Campero, quien resaltó la importancia de estos resultados en el desempeño económico regional.

Otros sectores también cierran en positivo

Gómez Campero señaló que incluso áreas que tradicionalmente muestran variaciones más lentas registraron cifras alentadoras.

“Nos llama mucho la atención que el sector químico también está produciendo en positivo con un 1%”, afirmó.

Este comportamiento, aunque moderado, refuerza la percepción de un entorno productivo que comienza a consolidar estabilidad y que podría incentivar nuevos proyectos industriales en la región, explica Banca y Negocios.

Expectativas para el cierre de 2025

De cara al final del año, la representación local de Fedecámaras estima que el sector industrial mantendrá un crecimiento moderado, con perspectivas de seguir sumando índices positivos en producción y actividad económica.

De acuerdo con Gómez Campero, las empresas se encuentran motivadas a continuar expandiéndose. Destacó que existen posibilidades reales de inversión y de generación de mayores oportunidades para los trabajadores, lo que podría traducirse en un fortalecimiento progresivo del aparato productivo en Aragua.

Finalmente, el dirigente gremial, en declaraciones ofrecidas a Unión Radio, reiteró que este clima de crecimiento podría ser clave para impulsar el desarrollo industrial en la región durante los próximos meses.