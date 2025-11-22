Venezuela inició su participación en los XX Juegos Bolivarianos que se celebran en Lima y Ayacucho del 22 de noviembre al 7 de diciembre. El Comité Olímpico Venezolano (COV) confirmó el envío de 521 atletas, de los cuales 296 son hombres y 225 mujeres, quienes competirán en 50 disciplinas.

Los abanderados designados para esta edición son el nadador Jorge Otaiza y la especialista en canotaje Yocelin Canache.

Los Limardo lideran la esgrima venezolana

La esgrima se perfila nuevamente como una de las disciplinas más sólidas. El equipo de espada masculina está conformado por los hermanos Rubén, Francisco y Jesús Limardo, acompañados por Gabriel Lugo, todos con participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Rubén Limardo, de 40 años, es el esgrimista venezolano más laureado. Posee tres diplomas olímpicos, dos subcampeonatos mundiales y la medalla de oro obtenida en Londres 2012. Además, es uno de los tres venezolanos que ha asistido a cinco ediciones olímpicas y aspira a clasificar nuevamente para Los Ángeles 2028.

Francisco, de 38 años, suma tres participaciones olímpicas, mientras que Jesús, de 29, debutó en París 2024, donde recibió un diploma. Lugo, también de 29 años, compartió ese logro en la misma edición.

La delegación nacional de esgrima competirá con 24 atletas —12 hombres y 12 mujeres—. En los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, esta disciplina acumuló 15 medallas, ubicándose entre las más destacadas de la cita.

Judo busca repetir el título de Valledupar

El judo venezolano llega con la misión de defender el campeonato logrado en Valledupar 2022, donde alcanzó 13 medallas, entre ellas seis de oro. Las figuras principales son Karen León, de 28 años, y Anriquelis Barrios, de 32, quien obtuvo diploma olímpico en Tokio 2020.

A ellas se suma Willis García, de 24 años, ganador de tres medallas de oro en los últimos cuatro años y campeón panamericano en Santiago 2023. El equipo está integrado por 18 judocas, incluido Henry Vargas, el más veterano con 48 años.

Nuevos retos en el horizonte

El Ministerio de Deporte informó en junio que Caracas será sede de los II Juegos Bolivarianos de la Juventud 2026, con subsedes en La Guaira y Miranda, consolidando el ciclo deportivo para las nuevas generaciones.