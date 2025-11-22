El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, anunció la captura de un hombre de 22 años, identificado como Gabriel Alexander Ruiz Urquiola, por su implicación en el cautiverio y abuso sexual de dos menores de edad, de 13 y 15 años.

La detención se llevó a cabo en el sector Josefa Camejo, tras una denuncia inicial por desaparición de personas. Las jóvenes habían sido vistas por última vez en la parroquia Los Guayos. A raíz de esta denuncia, se iniciaron investigaciones que incluyeron entrevistas, experticias técnicas y labores de campo por parte de los detectives del CICPC.

Los investigadores lograron establecer que las víctimas habían coincidido con Ruiz Urquiola y otro individuo de 36 años, quien actualmente se encuentra prófugo, mientras compartían en una piscina pública. Los agresores, mediante engaños, ganaron la confianza de las adolescentes y las trasladaron a una vivienda en el sector Josefa Camejo, donde las mantuvieron privadas de libertad durante tres días.

Durante este tiempo, las menores fueron obligadas a consumir sustancias psicotrópicas y sometidas a abusos sexuales bajo constantes amenazas de muerte y el uso de la fuerza física. Sin embargo, las víctimas lograron escapar cuando uno de los agresores abandonó el lugar y el otro se descuidó.

El sujeto quedó a cargo de la Fiscalía 21ª del Ministerio Público del estado Carabobo. El CICPC continúa trabajando para dar con el paradero del segundo implicado en este delito.