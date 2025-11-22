El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, anunció la captura de un hombre de 22 años, identificado como Gabriel Alexander Ruiz Urquiola, por su implicación en el cautiverio y abuso sexual de dos menores de edad, de 13 y 15 años.
La detención se llevó a cabo en el sector Josefa Camejo, tras una denuncia inicial por desaparición de personas. Las jóvenes habían sido vistas por última vez en la parroquia Los Guayos. A raíz de esta denuncia, se iniciaron investigaciones que incluyeron entrevistas, experticias técnicas y labores de campo por parte de los detectives del CICPC.
Los investigadores lograron establecer que las víctimas habían coincidido con Ruiz Urquiola y otro individuo de 36 años, quien actualmente se encuentra prófugo, mientras compartían en una piscina pública. Los agresores, mediante engaños, ganaron la confianza de las adolescentes y las trasladaron a una vivienda en el sector Josefa Camejo, donde las mantuvieron privadas de libertad durante tres días.
Durante este tiempo, las menores fueron obligadas a consumir sustancias psicotrópicas y sometidas a abusos sexuales bajo constantes amenazas de muerte y el uso de la fuerza física. Sin embargo, las víctimas lograron escapar cuando uno de los agresores abandonó el lugar y el otro se descuidó.
El sujeto quedó a cargo de la Fiscalía 21ª del Ministerio Público del estado Carabobo. El CICPC continúa trabajando para dar con el paradero del segundo implicado en este delito.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!