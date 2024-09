El legendario guitarrista de la banda británica Queen, Brian May, reveló que hace aproximadamente una semana sufrió un «derrame cerebral menor» que le hizo perder el control de su brazo izquierdo.

Brian May de 77 años, describió la experiencia del derrame como «un poco aterradora», pero aseguró que, afortunadamente, puede seguir tocando la guitarra.

Recuperación y restricciones

May explicó que no había hecho público el incidente antes porque no quería la «compasión» de nadie.

Actualmente, el guitarrista se encuentra bajo estrictas restricciones médicas que le impiden salir de casa, conducir o realizar actividades que puedan aumentar su ritmo cardíaco.

«No me permiten que sobrevuele un avión, lo que me estresaría. Pero estoy bien», afirmó.

Agradecimiento y optimismo

A pesar del susto, Brian May se mostró optimista y agradecido por la atención médica recibida.

«La buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días», comentó. El músico también aprovechó para agradecer al personal del hospital por su excelente cuidado.

Un llamado a la privacidad

May hizo un llamado a sus seguidores para que no le envíen mensajes de compasión, ya que prefiere mantener un tono positivo y enfocado en su recuperación.

«No quería decir nada en ese momento porque no quería que nada lo rodeara. Realmente no quiero compasión», concluyó.

El guitarrista de Queen continúa recuperándose en casa, siguiendo las indicaciones médicas al pie de la letra y con la esperanza de volver pronto a sus actividades normales.