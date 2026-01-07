Ícono cinematográfico mundial e incansable defensora de los animales, Brigitte Bardot, cuyo funeral y entierro se celebran este miércoles en la localidad mediterránea de Saint-Tropez, falleció debido a un cáncer, desveló su último marido.

«Resistió muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que le quitó la vida», manifestó su viudo, Bernard d’Ormale, en una entrevista publicada en el sitio web de la revista Paris Match, en la que ofreció algunos detalles de los últimos días de Bardot.

Sin embargo, D’Ormale, que compartió la vida de la actriz durante las últimas tres décadas, no precisó qué tipo de cáncer padecía Brigitte Bardot, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años, luego que la hospitalizaran por dos ocasiones.

También conocida por las siglas de su nombre y apellido, BB superó un cáncer de mama en la década de 1980.

D’Ormale desveló que Bardot quiso terminar sus días en La Madrague, su casa de Saint-Tropez, pese a que allí la situación para sus cuidados era «más complicada, sobre todo por el persistente dolor de espalda que le causaba sufrimiento y agotamiento», y que le hacía estar «incómoda, incluso estando postrada en cama».

Según su viudo, estuvo «consciente y preocupada por el bienestar de los animales hasta el final».