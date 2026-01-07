Los precios del oro y la plata se aproximan este martes a sus máximos históricos de finales de diciembre, con alzas del 0,9% y 5,94% respectivamente, ante temores de escalada geopolítica tras la operación militar de EE. UU. en Venezuela.

A las 19:00 horas (18:00 GMT), la onza troy de oro subía 40 dólares hasta 4.489 dólares, cerca del récord de 4.549,92 dólares registrado el 26 de diciembre. El metal precioso cerró 2025 —tercer año consecutivo al alza— con una revalorización del 64,58%, la mejor desde 1979.

La plata avanzaba 4,55 dólares (+5,94%) hasta 81,135 dólares, próximo a su máximo histórico de 84,0075 dólares del 29 de diciembre. En 2025 acumuló un +147,95%, su mayor subida anual en 46 años.

Los analistas atribuyen el impulso al rol refugio de ambos metales ante la posibilidad de que Washington extienda operaciones similares a otros países, sumado a datos débiles del sector servicios estadounidense que anticipan recortes de tipos de interés.

El dato de empleo de diciembre —a publicarse el viernes— será determinante para la decisión de la Reserva Federal el 28 de enero y podría acelerar aún más la subida de cotizaciones.