El presidente ucraniano Volodímir Zelenski planteó este miércoles que Estados Unidos capture al líder checheno Ramzán Kadírov —aliado clave de Vladímir Putin— como hizo con Nicolás Maduro, para incrementar la presión sobre Moscú y forzar un acuerdo de paz.

«He aquí un ejemplo, con Maduro. Lo hicieron rápidamente, todo el mundo lo vio», declaró Zelenski vía mensajería a periodistas, citado por Interfax Ucrania. «Que hagan lo mismo con Kadírov, ese asesino. Quizás entonces Putin se lo pensará», añadió durante visita a Chipre, que asume la presidencia semestral de la UE.

Zelenski reclamó que Washington ejerza su capacidad operativa contra Rusia, tras finalizar Kiev, EE. UU. y aliados europeos una propuesta conjunta para terminar la guerra. «Tienen las herramientas, saben hacerlo. Lo principal es que Ucrania sea prioridad», enfatizó.

El sábado, tras la operación militar estadounidense en Caracas, Zelenski ya había elogiado el método: «Si se puede librar así de dictadores, EE. UU. sabe qué hacer a continuación».

La sugerencia llega mientras aliados ultiman garantías de seguridad para Kiev y en contexto de estancamiento en el frente oriental, donde Moscú mantiene presión pese a sanciones y bajas.