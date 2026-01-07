Jesús Emmanuel Muñoz, joven oriundo de San Mateo reportado como desaparecido desde el domingo 4 de enero, fue encontrado sin vida este martes en un cañaveral del municipio Cagua, estado Aragua. Fuentes policiales y familiares confirmaron que el crimen tuvo como móvil el robo de su motocicleta.

Muñoz salió de su trabajo en Maracay ese domingo y nunca llegó a su residencia. Tras dos días de intensa búsqueda por parte de sus allegados, su cuerpo apareció abandonado entre la caña brava, presentando signos de violencia compatibles con asfixia o heridas punzocortantes, según primeros reportes extraoficiales.

Familiares, exigen justicia inmediata y celeridad en la investigación. «Era un joven trabajador que solo quería progresar. Lo mataron por una moto», denunció un pariente directo al llegar al sitio del hallazgo.

El hecho se suma a la ola de robos homicidas que azotan Aragua, particularmente contra motoqueros que regresan de sus jornadas laborales.

Autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) iniciaron labores de campo para identificar a los responsables mediante vídeos de cámaras de la zona y pesquisa en mercados de motos robadas.

La comunidad de San Mateo guarda luto por Muñoz, conocido como persona responsible y sin antecedentes conflictivos.