La Casa Blanca afirmó este miércoles ejercer «la máxima influencia» sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y haber iniciado la comercialización global de petróleo caribeño incautado, como parte de un acuerdo aparentemente alcanzado con Caracas.

«Tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas», declaró la portavoz Karoline Leavitt, enfatizando que Donald Trump dejó «muy claro» que Venezuela cesará el envío de drogas ilegales, trata de personas y actividades de cárteles criminales contra ciudadanos estadounidenses.

Leavitt vinculó la operación del sábado —que capturó a Nicolás Maduro para juicio por narcoterrorismo en Nueva York— con la política exterior «paz a través de la fuerza». «No hay nada más ‘EE. UU. primero’ que esta operación», subrayó.

Washington contrató «principales comercializadores mundiales y bancos clave» para ejecutar ventas de crudo y derivados venezolanos «en beneficio de Estados Unidos». El anuncio sigue a la captura de dos petroleros sancionados —uno con 2 millones de barriles en el Caribe— y la confirmación de Trump de un acuerdo por 30-50 millones de barriles.

Leavitt precisó que se trata de «petróleo sancionado almacenado en buques» que el Gobierno interino «ha accedido a liberar» para su llegada «muy pronto» a refinerías estadounidenses. Caracas no ha confirmado oficialmente el arreglo.